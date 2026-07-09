Otra ayuda más para Argentina: El castigo de la FIFA a Inglaterra en una eventual semifinal del Mundial

El órgano disciplinario de la FIFA le dejo caer una lapidaria sanción a Inglaterra para una eventual semifinal ante Argentina.

Este jueves arrancan los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, en donde Francia enfrentará a Marruecos en Foxborough con la misión de ser el primer semifinalista de la Copa del Mundo.

Uno que también aparece en esta fase de la cita mundialista es Inglaterra, equipo que quiere su segundo título mundial y, para eso, deberá superar el sábado a nada más ni nada menos que la Noruega de Erling Haaland.

Lamentablemente para los británicos, no podrán contar con Jarell Quansah, jugador que fue expulsado en los octavos de final ante México por una fuerte entrada que le significó la tarjeta roja de manera directa.

Quansah vio la roja ante México y recibió dos partidos de suspensión. | Foto: Getty Images

Las malas noticias no se quedaron ahí, ya que hoy día se dio a conocer que el jugador fue sancionado con dos partidos de suspensión, por lo que tampoco podrá estar en un eventual compromiso de semifinales ante Suiza o Argentina.

Así las cosas, la FIFA ‘le sacó’ a un titular a Inglaterra para los próximos dos partidos y sólo podría reaparecer en una eventual final. La decisión, de rebote, beneficia a Suiza o Argentina que ya saben que Inglaterra no contará con un titular para la ronda de los 4 mejores.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia y Marruecos juegan hoy en Foxborough por los cuartos de final del Mundial.

Jarell Quansah fue suspendido por dos partidos tras ser expulsado ante México.

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