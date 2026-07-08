Caté Ibarra postula a tres refuerzos para Universidad de Chile: “Me gustaría traer a…”

El recordado lateral abordó el período de transferencias y mencionó a tres jugadores que les gustaría ver en Universidad de Chile.

Universidad de Chile está en pleno mercado de fichajes y baraja alternativas para el segundo semestre. Por ello, Manuel “Caté” Ibarra se la jugó al solicitar a sus incorporaciones soñadas. Las mencionó con nombre y apellido.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado lateral derecho abordó el período de transferencias del conjunto estudiantil y entregó tres candidatos a reforzar el equipo de sus amores.

¿Quiénes son? En primera instancia, clamó por un delantero y por ello se inclinó por Francisco González. El atacante argentino está siendo sondeado en el país y fuera de él por sus actuaciones en Rancagua.

“Me gustaría mucho Francisco González de O’Higgins, delantero rápido, hace goles, potente, encarador“, comenzó señalando.

Luego, aludió a la retaguardia e indicó: “Me gustaría traer a un central. En este caso yo, por ser hincha de la U, me traería a Paulo Díaz. Yo sé que le haría muy bien al grupo, al equipo. Le daría jerarquía”.

Caté Ibarra pide a estos tres refuerzos para Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Y, finalmente, Caté Ibarra pidió a un mediocampista con paso por la Selección Chilena. También está en el radar del histórico archirrival: es una de las opciones que tienen en Macul.

“Y me gustaría traer un enganche, un jugador así como Diego Valdés, que está jugando en Vélez Sarsfield. Esos jugadores enganches que encaran, que se tiran el equipo encima”, cerró.