Rodrigo Herrera descarta a este refuerzo para Universidad de Chile: “Están desesperados”

El periodista no quiere a Matías Dituro en Universidad de Chile. Para él, los rumores son temas de representantes y lejanos a la realidad.

Universidad de Chile busca refuerzos en el mercado de fichajes y algunos nombres comienzan a surgir como opciones: Rodrigo Herrera le bajó el dedo a uno de los candidatos. ¿A quién?

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista aludió al rumor de Matías Dituro. Según trascendio, el arquero de 38 años está en la mira del conjunto estudiantil para el segundo semestre.

Sin embargo, el comunicador se opone a tal posibilidad. No por las condiciones del guardavallas, sino que precisamente por su edad: para él no es más que un humo de representantes.

“Yo creo que aquí hay un tema de los empresarios: no hallan cómo meter a Matías Dituro en todos lados. En Colo Colo, que vuelve a Universidad Católica y ahora a la U“, comentó.

“Cómo se nota que están desesperados por colocar a un arquero que es bueno, pero que ya va por los 40 años. La U tiene que ir por gente joven, pensando que el arco está más o menos seguro con Gabriel Castellón”, agregó.

Rodrigo Herrera no quiere a Matías Dituro en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Quiere a este arquero en Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV valoró a Gabriel Castellón. Si bien ha recibido críticas, el oriundo de Valparaíso es su predilecto para seguir resguardando la portería en el desenlace de la temporada.

“A algunos no les podrá gustar, pero es un regular, nunca baja de seis puntos en una calificación. Es como si en el mercado siempre hubiera tres jugadores que dan vuelta siempre y Matías Dituro es uno de ellos”, cerró.