¿Por qué Francia vs. Marruecos no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

Uno de los partidos más vibrantes de los cuartos de final en el Mundial genera confusión en Chile por su transmisión.

Los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 se abren este jueves 9 de julio con un partido que promete sacar chispas: Francia enfrenta a Marruecos con la misión de avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llegó a esta instancia tras superar sin problemas a la débil Paraguay, equipo sudamericano que se dedicó a pegar patadas y reclamar en vez de buscar dañar futbolísticamente a los franceses.

Francia busca las semifinales del Mundial. | Foto: Getty Images

Marruecos, por otro lado, confirma que es una potencia en la actualidad y llega a enfrentar a Francia tras haber dejado en el camino a Países Bajos en los dieciseisavos de final y Canadá en los octavos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Por qué Francia vs. Marruecos no va por Chilevisión?

El canal chileno no tiene todos los derechos en la presente Copa del Mundo y, en esta ocasión, no transmitirá el Francia vs. Marruecos, pero sí llevará en vivo dos partidos de los cuartos de final.

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Así se puede ver EN VIVO el partido entre Francia y Marruecos

Con este escenario, la única forma de ver EN VIVO y ONLINE el partido entre Francia y Marruecos será a través de D Sports, DGO (plataforma de D Sports) y Paramount+.