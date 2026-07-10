Dónde y cómo ver EN VIVO a España y Bélgica por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El cuadro español buscará meterse en las semifinales del Mundial, pero al frente tendrá a una Bélgica que tiene algo que decir.

Este viernes 10 de julio se vivirá un verdadero partidazo en la ciudad de Los Ángeles, California, toda vez que España enfrentará a Bélgica en un compromiso válido por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo ibérico llegó a esta instancia tras superar la fase de grupos y eliminar a Austria en dieciseisavos de final y Portugal en los octavos. Ahora, va por su tercer rival europeo en fila para buscar medirse con Francia en la ronda de los 4 mejores.

Lamine quiere su primer Mundial con España. | Foto: Getty Images

Bélgica, eso sí, tampoco quiere ser espectador: el equipo comandado por Rudi García viene de mostrar carácter ante el anfitrión Estados Unidos y lo derrotó sin complicaciones por un contundente 4-1.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite a España vs. Bélgica?

En territorio nacional, el partido válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo será transmitido en TV abierta por Chilevisión. Adicionalmente, D Sports también llevará el encuentro por televisión.

Publicidad

Para esta ocasión, además, el encuentro se podrá ver por la plataforma ONLINE de CHV, además de su canal de Youtube y sitio web. DGO y Paramount+ también transmitirán el duelo en sus plataformas.

Bélgica se quiere hacer grande ante España. | Foto: Getty Images

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Publicidad

¿A qué hora juegan España y Bélgica por los cuartos de final?

El partido entre españoles y belgas arrancará este viernes 10 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.