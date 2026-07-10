Dónde y cómo ver EN VIVO a España y Bélgica por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este viernes 10 de julio se vivirá un verdadero partidazo en la ciudad de Los Ángeles, California, toda vez que España enfrentará a Bélgica en un compromiso válido por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026.
El equipo ibérico llegó a esta instancia tras superar la fase de grupos y eliminar a Austria en dieciseisavos de final y Portugal en los octavos. Ahora, va por su tercer rival europeo en fila para buscar medirse con Francia en la ronda de los 4 mejores.
Lamine quiere su primer Mundial con España. | Foto: Getty Images
Bélgica, eso sí, tampoco quiere ser espectador: el equipo comandado por Rudi García viene de mostrar carácter ante el anfitrión Estados Unidos y lo derrotó sin complicaciones por un contundente 4-1.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
¿Transmite CHV? Así se podrá ver EN VIVO y ONLINE el partido entre España y Bélgica por el Mundial
¿Qué canal transmite a España vs. Bélgica?
En territorio nacional, el partido válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo será transmitido en TV abierta por Chilevisión. Adicionalmente, D Sports también llevará el encuentro por televisión.
Para esta ocasión, además, el encuentro se podrá ver por la plataforma ONLINE de CHV, además de su canal de Youtube y sitio web. DGO y Paramount+ también transmitirán el duelo en sus plataformas.
Bélgica se quiere hacer grande ante España. | Foto: Getty Images
- México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
- Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juegan España y Bélgica por los cuartos de final?
El partido entre españoles y belgas arrancará este viernes 10 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.