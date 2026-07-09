Dónde y cómo ver EN VIVO a Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Los franceses quieren meterse en semifinales del Mundial de Norteamérica y al frente tendrán a un duro Marruecos.

Este jueves 9 de julio hay alarma de un verdadero partidazo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Francia, último finalista de la Copa del Mundo, enfrentará a Marruecos por un lugar en las semifinales de la cita mundialista.

El equipo comandado por Kylian Mbappé tuvo un áspero partido ante Paraguay en los octavos de final. Si bien nunca sufrieron el partido, sí tuvieron que remar y luchar contra un equipo sudamericano que se plantó atrás.

Francia busca las semifinales en el Mundial. | Foto: Getty Images

En la vereda de al frente estará nada más ni nada menos que Marruecos, equipo que dejó en el camino sin problemas a Canadá y ahora se ilusiona ante Francia dar el gran golpe de la Copa del Mundo e ir por su primer título.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite a Francia vs. Marruecos?

En Chile, el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo no será transmitido por Chilevisión, canal nacional que no tiene los derechos para todos los partidos de la competición.

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En esta oportunidad, en Chile, el partido se podrá ver por televisión a través de D Sports. De manera ONLINE será en DGO y Paramount+, quienes han llevado el Mundial en su totalidad.

Hakimi y Marruecos desafían a Francia. | Foto: Getty Images

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Paramount+.

DSports, DGO, Paramount+. Colombia: RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: DSports, DGO y Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO y Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece

Unicanal, GEN y El Trece España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos por los cuartos de final?

El partido entre franceses y marroquíes arrancará este jueves 9 de julio a las 16:00 de la tarde de Chile continental.