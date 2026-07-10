La Ministra del Deporte, Natalia Duco, lidera las gestiones para destrabar el uso del coliseo de Ñuñoa ante el desembarco de la banda musical.

Durante los últimos días, se han mantenido las negociaciones respecto a la incertidumbre que se ha dado por los conciertos de BTS ante la negativa inicial para el uso del Estadio Nacional y que incluso tuvo alerta a Colo Colo para ceder su recinto para este recital.

Las presentaciones de la masiva banda de K-Pop, agendadas para los días 14, 16 y 17 de octubre, contemplan el montaje de una gigante infraestructura 360° en plena cancha de Ñuñoa, factor que llevó en primera instancia al Instituto Nacional del Deporte (IND) a rechazar el desarrollo de los espectáculos.

Sin embargo, las posiciones han ido flexibilizándose poco a poco, con la Ministra del Deporte, Natalia Duco, tomando el manejo del conflicto tanto en público como en privado para destrabar la millonaria cita artística.

Recordemos que la fanaticada de la banda realizó diversos actos de protesta en contra del Gobierno por la decisión de no facilitar el Estadio Nacional para cuidar la cancha del principal reducto deportivo del país.

Otra vez peligra la localía de la U en el Estadio Nacional

El problema que se le avecina a la U

El gran conflicto para el Romántico Viajero radica en los estrictos plazos de mantención del terreno. Según informa ADN Deportes, el IND tardará al menos seis semanas en recuperar la cancha del Estadio Nacional tras el desmontaje de la banda musical, con lo que recién el césped estará en condiciones óptimas a comienzos de noviembre.

Publicidad

Vístas así las cosas el elenco estudiantil deberá buscar estadio para albergar de emergencia sus últimos tres compromisos de la Liga de Primera: ante Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre).

Y si esto se transforma en realidad todo indica que el choque en que la U recibirá a Ñublense por la fecha 24 se transformará en el último partido de los azules en el recinto ñuñoino durante 2026.

La recuperación se dilatará aún más debido a que el Nacional albergará entre medio los conciertos de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre) y el bloque de clausura de la Teletón (6 y 7 de noviembre).