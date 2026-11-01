El jugador de U. de Chile más criticado en el primer tiempo contra la UC: “Es uno menos”

Ignacio Vásquez no aprobó para los hinchas de Universidad de Chile. Su rendimiento en los 45' iniciales fue cuestionado a través de X.

Universidad de Chile tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Universidad Católica por la Liga de Primera. El cuadro azul se fue al descanso con el marcador 1-0 en contra, por los que sus hinchas se lanzaron contra un jugador.

¿Su nombre? Ignacio Vásquez. El atacante no fue aprobado por los fanáticos laicos a través de redes sociales: le recriminaron su poca participación y falta de peligrosidad en ofensiva.

Por ello, le pidieron su cambio al cuerpo técnico de Fernando Gago para el segundo lapso. Fue uno de los futbolistas más cuestionados y hubo comentarios de todo tipo a través de X.

“Es uno menos“, “Es un 0 a la izquierda en partidos importantes” y “Horrible como siempre“, fueron parte de las críticas más ácidas contra el ariete de Universidad de Chile.

Cabe destacar que el único gol de Universidad Católica fue obra de Clemente Montes. El delantero convirtió el 1-0 en el minuto 4.

Ignacio Vásquez recibió críticas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Hinchas de Universidad de Chile apuntan contra Ignacio Vásquez

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