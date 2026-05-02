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COPA DE LA LIGA

“El gato sigue maullando”: El lúdico análisis de Romai Ugarte tras la goleada de la U

La victoria de Universidad de Chile ante La Serena no solo dejó tres puntos, sino la sensación de que el proyecto de Fernando Gago finalmente se consolidó. Así lo analizó el periodista Romai Ugarte

Romai Ugarte en éxtasis con el Gato Lucero.
© PhotosportRomai Ugarte en éxtasis con el Gato Lucero.

Universidad de Chile jugó un gran partido en La Serena y venció por 5-0 a los papayeros en partido válido por la Copa de La Liga, donde además la U quedó como puntera del grupo con siete unidades.

Para Romai Ugarte, el éxito reciente de los azules no es casualidad, sino producto de la convicción del técnico Fernando Gago por mantener una base clara.

“Gago encontró el equipo porque repite a Arce, repite a Vásquez y le dan resultados”, afirmó el periodista en conversación con BOLAVIP, resaltando que la confianza en los jóvenes canteranos ha sido la clave para transformar al conjunto laico en un equipo sumamente ofensivo.

En esa misma línea, Ugarte valoró que la escuadra universitaria haya recuperado una característica que hace tiempo se le extrañaba: la contundencia frente al arco rival. “Sigue siendo un equipo goleador”, señaló con entusiasmo, destacando que el funcionamiento colectivo ha permitido que las individualidades brillen con mayor intensidad en cada jornada.

Romai Ugarte eufórico con el triunfo de la U.

Romai Ugarte eufórico con el triunfo de la U.

El “Gato” Lucero está más encendido que nunca

Uno de los puntos más altos de la conversación fue el análisis sobre el presente de Juan Martín Lucero. El delantero argentino ha sido fundamental en los últimos triunfos y Romai no dudó en bromear con su racha frente a la red.

“¿Qué más quería la gente de la U? Que el gato maullara, y el gato está maullando: miau, miau”, lanzó entre risas el comunicador.

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Incluso, Ugarte le puso un nuevo apodo al artillero azul para graficar su capacidad de lucha en el área. “Es un gato de campo”, sentenció, subrayando que el nivel de la U y de sus figuras no solo favorece a la institución, sino que también le otorga un mayor atractivo al torneo nacional. “Le hace bien esto al fútbol chileno, que la U ande bien”, concluyó.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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