La goleada de Universidad de Chile sobre Deportes La Serena por la Copa de La Liga hizo que muchos escépticos del actual proceso que encabeza el argentino saquen boletos para subir a la Gagoneta.

Es que la contundencia de los resultados parece haber quebrado la resistencia del relator más crítico del entorno azul. José Pepe Ormazábal destacó que la principal virtud del entrenador es haber terminado con los “status” dentro del plantel.

“Me voy a quedar con el mismo concepto: una de las cosas positivas de Gago es que no le tiembla la mano para colocar jugadores jóvenes sobre los que tienen años de experiencia”, lanzó en conversación con BOLAVIP.

Para el comunicador, la clave del éxito actual radica en que el técnico trasandino instauró una competencia interna donde el pasado no cuenta.

“Con Gago nadie juega con la camiseta ni con el nombre. El que está mejor, juega”, sentenció, subrayando que el estratega ha logrado “encontrarle la mano” al plantel en un tiempo récord.

Universidad de Chile goleó a Deportes La Serena.

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Lejos de sus habituales reparos, Ormazábal ahora proyecta un año lleno de gloria para el “Romántico Viajero”, situándolo como el máximo aspirante en todos los frentes. “La U es candidato fijo para esta Copa [de La Liga] y para el torneo nacional igual. Es un muy buen momento que tiene que reflejar en el tiempo que viene”, vaticinó el relator.

Finalmente, resaltó el compromiso de los canteranos que han sabido responder a la confianza del DT. “Hay que destacar absolutamente lo que ha hecho Arce y Vásquez, los jóvenes que no han devuelto la camiseta. El gran mérito de Gago es que se atreve, es valiente, no como otros técnicos que no se atreven a sacar a las figuras”, concluyó, sellando así una de sus opiniones más positivas en años sobre el presente de la U.