La superioridad de los azules en el Estadio La Portada con el aplastante 5-0 de Universidad de Chile sobre el local por la Copa de La Liga, fue tan evidente que, para Cristián Arcos, el marcador refleja perfectamente la distancia entre ambos planteles en la actualidad.

“El triunfo ahorra todo comentario, ¿no? Un 5-0 donde se mezclan una muy buena actuación de la U y una flojísima actuación de La Serena, que regaló los dos primeros goles”, sentenció el comunicador en conversación con BOLAVIP.

Uno de los puntos que más resaltó Arcos fue la convicción del técnico argentino para darle continuidad al proceso tras la victoria ante la UC.

“Gago repite el equipo que había ganado el Clásico Universitario, lo que termina siendo un respaldo y un espaldarazo, sobre todo para los jugadores más jóvenes que además le respondieron otra vez: Nacho Vásquez, Barrera, Arce… son tipos que le han ido respondiendo”, analizó el periodista.

Cristián Arcos alucina con el nivel de la U de Fernando Gago.

Variantes tácticas y el olfato del “Gato”

El análisis también se detuvo en el presente de Juan Martín Lucero, quien tras un inicio dubitativo, parece haber encontrado el arco de manera definitiva. “A Lucero se le abrió el arco contra la Católica y acá aprovechó una buena opción”, explicó Arcos, destacando la importancia de tener un centrodelantero encendido.

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Sin embargo, lo que más sorprendió al periodista fue la capacidad del equipo para funcionar bajo distintos esquemas.

“Se dio incluso tiempo para probar esquemas nuevos, porque después saca a Lucero y termina jugando sin un ‘9’ de referencia, sino con jugadores más bien asociados. Entra Assadi y la U vuelve a meter dos goles. Fue un partido muy virtuoso para la U”, concluyó Cristián Arcos.