Universidad de Chile brilló en el norte del país y derrotó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil apabulló a su rival de turno, por lo que Fernando Gago le brindó descanso al plantel.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el DT argentino se la jugó y le entregó dos días libres a sus dirigidos. Es decir, tendrán el domingo 3 y el lunes 4 de mayo libres para relajarse.

Luego, el martes 5 del mismo mes, la escuadra universitaria volverá a entrenar con normalidad en el Centro Deportivo Azul. El enfoque es uno: seguir en la cima del grupo D de la competencia mencionada.

Es que tras quedarse con el triunfo en el Estadio La Portada, el elenco laico trepó a la primera posición con siete puntos. Se ubica sobre Audax Italiano exclusivamente por la diferencia de goles.

De esta manera, Universidad de Chile está clasificando a las semifinales del nuevo certamen local. Cabe consignar que solo acceden a tal ronda los mejores de cada clasificatoria.

Universidad de Chile descansará por decisión de Fernando Gago. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile piensa en Unión La Calera

El siguiente compromiso del cuadro azul será el penúltimo por la fase de grupos de la Copa de la Liga: jugará contra Unión La Calera el 10 de mayo. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Luego, Universidad de Chile retornará a la acción en la Liga de Primera. En su regreso, tendrá un desafío en el que debe estar a la altura. Visitará a Cobresal, el domingo 17 de mayo, en el Estadio El Cobre.

En resumen:

Universidad de Chile venció 5-0 a Deportes La Serena y lidera el Grupo D .

venció 5-0 a Deportes La Serena y lidera el . El DT Fernando Gago otorgó descanso al plantel los días 3 y 4 de mayo .

otorgó descanso al plantel los días . El próximo partido será contra Unión La Calera el 10 de mayo a las 15:00.