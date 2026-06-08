Entregan dramática noticia sobre Charles Aránguiz tras salir lesionado ante Audax: “No va a…”

El mediocampista de Universidad de Chile abandonó la cancha en el segundo tiempo con evidentes molestias físicas.

Universidad de Chile quedó eliminado en fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 el día de ayer, toda vez que debía derrotar a Audax Italiano en el Estadio Nacional y esperar que Deportes La Serena venciera a Unión La Calera, pero nada de eso sucedió.

En un partido para el olvido, el equipo dirigido por Fernando Gago tuvo que ir dos veces desde atrás en el marcador y, como si el resultado no fuera lo suficiente malo, Charles Aránguiz salió reemplazado al minuto 55 con evidentes molestias físicas.

Según Caamaño, Aránguiz no juega hasta el segundo semestre. | Foto: Photosport

Si bien se pensaba que el ‘Príncipe’ salió de manera preventiva, Cristián Caamaño entregó un panorama poco alentador en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura y avisó que estará fuera por un largo tiempo.

“No juega hasta el otro semestre. No juega ante Unión La Calera que es en pasto sintético y tampoco va a jugar el partido pendiente ante O’Higgins”, advirtió sobre los desafíos que se le vienen a la U entre esta semana y la próxima.

Así las cosas, Fernando Gago suma una importante baja para cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde la U se encuentra actualmente a 13 puntos del líder Colo Colo, pero con un partido pendiente ante el cuadro celeste.

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En síntesis

Universidad de Chile quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Charles Aránguiz salió lesionado al minuto 55 del partido contra Audax Italiano.

Cristián Caamaño informó que Aránguiz no jugará hasta el próximo semestre por sus molestias físicas.