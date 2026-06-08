“Me hace acordar a Fierro con Valdivia”: Claudio Borghi está maravillado con estos dos jugadores de la U

El técnico argentino mostró su fascinación por dos jugadores de la U pese al amargo empate frente a Audax Italiano.

Universidad de Chile rescató un agónico empate el día de ayer en el Estadio Nacional, resultado que no le sirvió de nada a los azules y quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo dirigido por Fernando Gago comenzó en desventaja, pero supo encontrar rápidamente el gol de la igualdad en los pies de Eduardo Vargas tras una tremenda jugada colectiva del Romántico Viajero.

Borghi aplaudió el gol de Vargas. | Foto: Photosport

Quien destacó el primer gol de la U fue nada más ni nada menos que Claudio Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “El pase de Aránguiz a Morales es muy bueno, pero para mí el que tiene más mérito es Morales”.

En esa misma línea, Borghi cree que el gol de la U tuvo cositas de la dupla Jorge Valdivia con Gonzalo Fierro en el Colo Colo 2006: “El que propone el pase es Morales; gran virtud de Aránguiz también. Me hace acordar mucho a Fierro con Valdivia en su momento”, agregó.

Lo cierto es que tras el gol de Vargas, Audax Italiano se volvió a poner en ventaja y la U pudo empatarlo en el epílogo con un golazo de Lucas Barrera que aporta en su estadística individual, pero nada más que eso.

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En síntesis

Universidad de Chile quedó eliminada en fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Eduardo Vargas y Lucas Barrera anotaron los goles del empate agónico de los azules.

Claudio Borghi destacó en TNT Sports la jugada de Morales y Aránguiz en el gol.