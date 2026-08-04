Fabián Estay preocupa a la Universidad de Chile por este refuerzo: “No hizo bien las cosas”

El ex futbolista, Fabián Estay habló sobre uno de los refuerzos de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras lo que ha sido su importante movimiento dentro del mercado de pases, en el que a falta de la oficialización, ha logrado abrochar el arribo del argentino Tobías Reinhart y el colombiano Jordan García.

Sobre este último nombre, un histórico de nuestro fútbol como lo es el ex futbolista, Fabián Estay conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es el arribo del portero colombiano Jordan García, quien proviene del León de México tras escasas participaciones.

“No sé si jugó mucho o poco ahí, pero al chico si lo compraron joven fue para algún momento llevarlo a instancias mayores, pero si no funcionó y ya se va a otro equipo, es porque no hizo bien las cosas”, partió señalando Estay.

Agregando a esto, el ‘Fabi’ sabe que este fichaje de la Universidad de Chile será una gran apuesta, por lo que puede entregar el joven portero colombiano tras lo que fue su breve paso dentro del fútbol mexicano.

García será nuevo refuerzo de la U | Foto: Instagram

“Es una apuesta, habrá que ver, es un fútbol diferente, acá hay muchos lugares donde la pelota corre diferente, la intensidad es diferente, hay muchas cosas diferentes, no digo que sea peor o mejor, esperemos que se adapte rápidamente a un equipo que hoy está segundo”, remarca.

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Estay y la llegada de García y Vozinha

Finalmente, Estay comentó también lo que fue el arribo de Vozinha a Colo Colo, en la que lo compara con la Universidad de Chile y su llegada de García, en la que ambos clubes grandes del fútbol chileno decidieron reforzarse con porteros, pero uno siguió el camino de la experiencia y otro haciendo una importante apuesta con un guardameta juvenil.

“La U lleva un chico joven por 6 meses, Colo Colo lleva a Vozinha que tiene 40 años, entendiendo el presente y pasado que tiene Vozinha por lo que representa en el mundo, pero tiene que andar bien. Los dos apuestan por cosas diferentes, pero en un puesto muy cuestionado cuando se equivocan, porque castiga al marcador, uno de experiencia y otro joven”.

“Hay que esperar si el técnico de la U lo pone, poco y nada jugó, muy poco, no lo tenía en el radar, uno se desentiende a veces con tanto extranjero acá, pero titular acá fue un chico mexicano”, cerró.