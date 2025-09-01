El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile dejó varias jugadas polémicas, pero ninguna tan discutida como el codazo de Javier Correa sobre Matías Zaldivia.

La acción ocurrió en el primer tiempo, cuando el zaguero del Romántico Viajero recibió un fuerte golpe en el rostro por parte del ariete del Cacique. El árbitro del partido, Cristián Garay, sancionó falta, pero solo mostró tarjeta amarilla al ex Estudiantes de La Plata.

Como era de esperar, la jugada se transformó en uno de los temas más comentados del postpartido.

El codazo de la polémica: periodistas dividen opiniones sobre la jugada de Correa ante Zaldivia

Este lunes 1 de septiembre, el panel del programa Deportes En Agricultura conformado por Cristián Caamaño, Juan Cristóbal Guarello y Patricio Yáñez debatieron sobre este tema y entregaron su punto de vista.

¿Qué dijo Yáñez? “Está bien la amarilla, no me parece roja. Me parece que está bien mostrada la amarilla. Los tres están arriba consideraron que no es expulsión y coincidieron con el árbitro”, manifestó el exjugador.

Guarello, por su parte, indicó que “la de Correa está bien al límite. No entiendo porque el VAR no lo llamó porque si lo expulsaban estaba en el margen”.

Momento exacto del codazo de Correa a Zaldivia | FOTO: Captura TNT Sports

Mientras que Caamaño señaló que “exculpo a Garay porque está en una zona imposible de mirar si había o no codazo (…) La imagen demuestra que Correa lo va a buscar con el codo en el rostro y ese codo no es natural y es agresión. Es revisable, pero de esta exculpo a Garay y es toda del VAR”.

La jugada sigue dividiendo opiniones y quedó instalada como una de las más controversiales del Superclásico 198.