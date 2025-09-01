El Superclásico 198 quedó en manos de Colo Colo, que se impuso por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental gracias a un gol del mediocampista Vicente Pizarro.

Sin embargo, el triunfo albo no estuvo exento de polémicas por el arbitraje de Cristián Garay, quien decidió expulsar en el minuto 30 al defensor Franco “Chaco” Calderón tras una fuerte infracción contra el propio Pizarro.

Pero unos minutos antes, los jugadores del Romántico Viajero reclamaron con todo luego de que el delantero Javier Correa impactara con un codazo y posteriormente con un manotazo a Matías Zaldivia. El juez solo le mostró tarjeta amarilla, decisión que encendió la molestia azul.

Esta fue una de las grandes polémicas del Superclásico del fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

Tito Awad fulmina el arbitraje de Cristián Garay en Colo Colo vs. U. de Chile

Estas determinaciones provocaron la furia del periodista Héctor “Tito” Awad, del medio partidario La Magia Azul, quien en plena transmisión en vivo no se guardó nada contra el juez central.

“Si expulsó al Chaco Calderón, ¿por qué no expulsó a Javier Correa? Hay una intervención del árbitro que no es justicia”, lanzó visiblemente molesto.

Luego, el comunicador elevó aún más el tono de su crítica: “A mí no me cabe ninguna duda que el árbitro cagó a la U, Garay cagó a la U. En un Superclásico echó a un jugador de la U y después no echó a uno de Colo Colo legalmente”, concluyó.

Las declaraciones de Awad reflejan el malestar que quedó en la hinchada azul tras un Superclásico que, más allá del resultado, volvió a quedar marcado por la controversia arbitral.