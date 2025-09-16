Este jueves 18 de septiembre, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras en un cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 que promete ser de los más atractivos de esta fase.

El Romántico Viajero llega motivado tras conquistar la Supercopa de Chile al vencer a su archirrival Colo Colo, mientras que los Íntimos, que perdieron ante Real Garcilaso, buscan dar un golpe de autoridad como locales en el ámbito internacional.

Este enfrentamiento, que ya genera gran expectativa en ambos países, tendrá un condimento especial: los análisis sobre quién parte con ventaja.

Cristián Caamaño ve a la U favorita por sobre Alianza Lima

En ese marco, fue el periodista Cristián Caamaño quien en el programa ESPN F360 de ESPN Chile se atrevió a dar su pronóstico sobre este esperado encuentro internacional.

“Independiente de la buena temporada que ha hecho Alianza Lima en el plano internacional, me parece que la U a diferencia de Independiente aquí es favorito. Yo creo que en esta llave es favorito y debiese en términos normales hacer sentir el peso colectivo”, manifestó de entrada.

La U llega con la moral en alto a este crucial encuentro | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“En volumen la U es muy superior a Alianza Lima, después analizaremos el partido”, sentenció el comunicador.

¿A qué es el duelo entre Alianza Lima y la U por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.