Claudio Borghi revela los tres jugadores de la Universidad de Chile que lo tienen maravillado

El ex jugador y DT, Claudio Borghi reveló los tres jugadores de la U que lo tienen vuelto loco.

Universidad de Chile se alista para lo que será un importante desafío en la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante la Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario en el Claro Arena, partido que será crucial por el Chile 2.

En la previa a este partido, el ex futbolista, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que comentó de los tres jugadores de la Universidad de Chile que más lo tienen impresionado, en donde partió con sus elogios por Agustín Arce.

“A mí me llaman la atención tres jugadores, Arce, que parece que lleva no sé, cuatro o cinco años jugando en primera división, un pibe serio, un pibe que hace bien su trabajo muy bien y es inamovible del equipo a mi gusto”, partió indicando Borghi.

Luego, el ‘Bichi’ nombró al delantero Ignacio Vásquez como otro de los importantes elementos que tiene Fernando Gago en la Universidad de Chile, por quien también demostró una importante debilidad por su forma de jugar.

Borghi y los tres jugadores de la U que lo tienen maravillado | Foto: Photosport

“Vásquez toma muy buenas decisiones, es un jugador abierto que sabe lo que tiene que hacer cuando llega a línea de fondo, tiras buenos centros con intención”, declaró.

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Finalmente, Borghi dejó para al final al que considera hoy como uno de los mejores jugadores en el ‘Romántico Viajero’, Maximiliano Guerrero, a quien lo resalta por reponerse de lo que fue un flojo comienzo de temporada y mostrar una excelente versión en una zona del campo de juego en la que no venía jugando.

“El que más me sorprende es Guerrero, hace cuatro partidos no era titular, lo cambiaron de banda, sin embargo este chico en el último partido de la U hizo un trabajo perfecto, hace cuatro asistencias es mucho. De no jugar, venir a los tumbos a tener este tipo de partidos, me gusta lo que hace”, cerró.