El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva —popularmente conocido como Matute—, promete emociones fuertes.

Los Íntimos llegan con la misión de aprovechar la localía, mientras que la U buscará imponer su estilo de juego, basado en movilidad y presión alta.

La previa no ha pasado desapercibida en Perú. Los medios locales elevan el partido a un duelo de máxima tensión y expectación.

Diego Penny habla del Alianza Lima vs. Universidad de Chile

En medio de la expectativa, Diego Penny, exarquero de la selección peruana, dio su favorito para la llave en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Sigo pensando que Alianza Lima tiene muchas chances de avanzar a semifinales”, remarcó el ex guardameta.

La U viene de salir campeón de la Supercopa | FOTO: Andres Pina/Photosport

Además, Penny destacó las virtudes del Romántico Viajero. “La U hizo partidos espectaculares. El partido que lo golpeó a la U es contra Estudiantes en Santiago, ese partido lo saca de octavos. Es equipo duro, que tiene mucha movilidad arriba, pero a pesar de todo lo que he dicho, creo que Alianza en este tipo de partidos va a sacar a relucir un juego distinto”, sentenció.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: ¿A qué hora?

El compromiso entre chilenos y peruanos arrancará a las 21:30 horas de Chile continental de este jueves 18 de septiembre.