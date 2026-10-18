Fabián Monzón advierte a U. de Chile por la crisis de Azul Azul: “Es como un cáncer”

El campeón del Torneo de Clausura 2017 le envió un potente recado a la dirigencia de Universidad de Chile.

Universidad de Chile no atraviesa un buen momento a nivel dirigencial. El caso Sartor ha causado estragos en Azul Azul, que tendrá que revocar su directorio por petición del liquidador Eduardo Godoy.

Tal situación no sorprende a Fabián Monzón, que estuvo presente en la despedida de Matías Rodríguez. El recordado lateral izquierdo conversó con Radio ADN y abordó la crisis que vive la cúpula estudiantil.

Según detalló el argentino, en su arribo a la institución en 2016 ya se vivían dificultades similares en los pasillos del CDA. Por ello, le dejó una potente advertencia al club con el que fue campeón en el Torneo de Clausura 2017.

“Sé que hay algunos conflictos internos. Siempre hubo, en realidad. Desde que yo vine, primero era el tema de Azul Azul y ahora son otros problemas”, comenzó señalando.

“Si uno no resuelve las cosas dentro de casa, cuando sales a jugar afuera, siempre los resultados van a ser negativos. Cuando hay un problema instalado, es como un cáncer. El cáncer te va comiendo las cosas de a poco“, agregó.

Fabián Monzón fue campeón con Universidad de Chile en 2017. (Imagen: Photosport)

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Fabián Monzón advierte a Universidad de Chile

Finalmente, el zurdo que colgó los botines en enero de 2025 tras un paso por Brasil, llamó a Azul Azul a enmendar el camino. Lo más importante es entregarle alegrías y tranquilidad a los fanáticos.

“Yo no sé realmente qué problemas hay, porque vi que Johnny (Herrera) también dijo que no se ha presentado por algunos inconvenientes que tuvo también con gente de la dirigencia“, comentó.

“Y bueno, espero que esas cosas se puedan solucionar hoy día para que la gente pueda estar realmente feliz“, cerró.