Surge el primer interesado en comprar las acciones de Azul Azul: “Un grupo se está organizando”

La crisis institucional de Universidad de Chile abrió un nuevo escenario para el futuro de Azul Azul. Tras la decisión de la Junta de Acreedores de Sartor de solicitar la revocación del directorio encabezado por Cecilia Pérez, el exdirector de la concesionaria Juan Pablo Pavez reveló que trabaja junto a un grupo de académicos y empresarios ligados a la U para intentar adjudicarse las acciones del club en un eventual remate.

En conversación con Radio ADN, Pavez reconoció que todavía existen incertidumbres sobre el proceso y la conformación de una nueva mesa directiva. “No tengo idea de cómo va a ser el formato para elegir, pero creo que hay hinchas notables de la U y de gran prestigio que pueden ayudarnos en esta transición. El liquidador va a hacer su elección, para que tengan la casa ordenadita y se sigan cumpliendo los compromisos”, sostuvo.

El exdirigente también detalló que su principal objetivo está puesto en el mediano y largo plazo, con la intención de reunir los recursos necesarios para participar en el proceso. “Yo estoy viendo el trabajo de mediano y largo plazo, que es intentar juntar la plata y llegar al remate con posibilidad de quedarse con el club. Hay un grupo que se está organizando, con profesionales y empresarios potentes. No me puedo poner en un caso hipotético, porque no sé lo que va a hacer el liquidador y sus asesores. Por la U, en lo que me pidan, siempre voy a ayudar, pero el gran trabajo que estamos haciendo hoy día es mirar a la U del futuro y que se descubran todas las cosas”, afirmó.

Pavez también se refirió a la salida de Cecilia Pérez y cuestionó la legitimidad del directorio tras la explosión del Caso Sartor. “Me parece que es lo mínimo que debía pasar, ya que todas las informaciones que han salido han sido porque han sido encontradas en allanamientos o balances. Este directorio no tenía ninguna legitimidad para negociar absolutamente nada. Me parece que el liquidador actúa en total derecho y da una señal de transparencia a todo lo que va a venir a futuro”, sentenció.

En síntesis…

Juan Pablo Pavez busca reunir fondos para comprar las acciones de Azul Azul .

busca reunir fondos para comprar las acciones de . Un grupo de profesionales y empresarios proyecta participar en el eventual remate del club .

. Pavez respaldó la remoción de Cecilia Pérez tras los hechos del Caso Sartor.