Con el visto bueno de la Junta de Acreedores, la cúpula institucional de Universidad de Chile sufrirá cambios.

Universidad de Chile vive un remezón de proporciones. El escándalo de Sartor ha perjudicado al club deportivo y así queda demostrado con la última decisión del liquidador Eduardo Godoy.

¿Qué ocurrió? Con la aprobación de la Junta de Acreedores, el abogado revocará el directorio de Azul Azul y, posteriormente, designará a siete de los 11 integrantes de aquella cúpula institucional.

Para ello, el representante del fondo Tactical Sports (que posee el 63,08% de las acciones de la concesionaria) debe llamar a una Junta de Accionistas. En esta, se ratificará la determinación ya mencionada y se dará paso al nuevo proceso.

De este modo, todo indica que Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin dejarán sus cargos en la administración.

El plazo para realizar la Junta de Accionistas en cuestión es de 30 días de corrido. Por ende, puede llevarse a cabo hasta el 19 de noviembre: jornadas de incertidumbre en Universidad de Chile.

La presidencia de Cecilia Pérez en Universidad de Chile llegará a su fin. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile reacciona al remezón de Azul Azul

Cabe consignar que el equipo de fútbol confirmó dicha medida a través de sus redes sociales. El comunicado oficial llamó a mantener la calma en un momento en el que reinan las dudas entre los hinchas.

“El directorio informa que dará curso a la solicitud tal como indica la ley y que seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el período legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo”, expresó la misiva.

“El directorio continuará con el trabajo administrativo necesario para el buen funcionamiento del club, el de sus funcionarios y funcionarias, para los desafíos que vienen”, agregó.