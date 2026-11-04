Federico Valdés reacciona a su presunto retorno a la presidencia de Universidad de Chile

Según trascendió, el ingeniero le cerró las puertas a comandar Azul Azul. No tiene estipulado su regreso a la concesionaria.

Universidad de Chile tendrá una renovación en su directorio. Este 13 de noviembre, se votará por la remoción de la cúpula de Azul Azul y por esto habrá que definir quién asumirá en la presidencia.

En la previa de dicho movimiento, se especuló que Federico Valdés era uno de los candidatos a comandar el proyecto de la entidad. Sin embargo, el ingeniero tomó una importante decisión al respecto.

Según indicó el medio Rayando el CDA, el mandamás de Universidad de Chile entre 2007 y 2011 rechazó retornar al cargo. No está entre sus planes volver a liderar al cuadro estudiantil.

“Pudimos ponernos en contacto con su círculo más cercano, quienes descartan categóricamente esta opción (…) No tiene intenciones de regresar a la concesionaria debido a que ‘sabe el desorden que hay en la interna’“, lanzó.

Sobre la misma línea, la fuente agregó: “Pese a que ‘le duele en el alma’ ver la situación actual de la U, la decisión de Federico Valdés de mantenerse al margen está tomada y confirmada“.

Federico Valdés no volverá a Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

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Universidad de Chile busca presidente

Cabe consignar que la salida de Cecilia Pérez desde el directorio de Azul Azul es cosa de tiempo. La Junta de Accionistas (13/11) será vital para conocer a los nuevos integrantes del organismo privado.

Jornadas claves en Universidad de Chile, que ha sufrido con los coletazos del escándalo en Sartor. Hay que destacar que Michael Clark continúa en prisión preventiva desde el 18 de agosto.