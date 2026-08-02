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Liga de Primera

La U supera a Huachipato y ratifica la cacería contra Colo Colo: ¡así queda la tabla!

La U derrotó 2-0 en un trabajado duelo a Huachipato y quedó como único escolta de Colo Colo en la parte alta de la tabla de posiciones.

¡Eduardo Vargas y Lucas Assadi fueron las figuras en el triunfo azul!
© Photosport¡Eduardo Vargas y Lucas Assadi fueron las figuras en el triunfo azul!

Universidad de Chile consiguió un trabajado triunfo 2-0 sobre Huachipato por la Fecha 17 de la Liga de Primera y ratificó que sigue a la caza de Colo Colo en la parte alta de la tabla de posiciones. Los azules llegaron a su tercer triunfo al hilo y quedaron como únicos escoltas del Cacique.

Con goles de Eduardo Vargas (54’) -tremenda anotación de tijera- y Marcelo Morales (66’), el elenco estudiantil mantuvo la distancia de doce puntos de diferencia con los albos y cerraron un merecido triunfo ante los acereros que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Maximiliano Rodríguez (23′) tras un pisotón contra Agustín Arce.

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El golazo de tijera de Eduardo Vargas para el 1-0 de la U (Photosport).

El golazo de tijera de Eduardo Vargas para el 1-0 de la U (Photosport).

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago alcanzaron el segundo lugar en la tabla de posiciones con 30 puntos y mantuvieron la distancia con Colo Colo (42), a tres jornadas del Superclásico que se jugará en el Estadio Nacional (próximo 23 de agosto).

En la próxima fecha, el Romántico Viajero enfrentará a Palestino en el reducto ñuñoíno el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas, mietnras que los acereros que se estancaron en el 7° lugar con 24 unidades, se medirán ante Everton en el Estadio Cap el próximo sábado 8 de agosto.

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Así queda la tabla de posiciones

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo-Colo 17 14 0 3 36 16 20 42
2 U. de Chile 17 8 6 3 21 11 10 30
3 U. Católica 17 8 3 6 38 26 12 27
4 Palestino 17 8 3 6 25 24 1 27
5 Ñublense 16 6 7 3 20 19 1 25
6 Coquimbo Unido 16 7 3 6 23 20 3 24
7 Huachipato 17 7 3 7 26 27 -1 24
8 Everton 17 6 5 6 23 20 3 23
9 O’Higgins 17 7 2 8 21 25 -4 23
10 Deportes Limache 16 6 3 7 31 26 5 21
11 Concepción 17 6 2 9 19 23 -4 20
12 Audax Italiano 17 5 4 8 20 23 -3 19
13 La Serena 17 4 7 6 25 30 -5 19
14 Univ. Concepción 16 5 4 7 13 27 -14 19
15 Cobresal 17 5 2 10 26 32 -6 17
16 U. La Calera 17 3 4 10 15 33 -18 13
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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