El DT de Universidad de Chile fue consultado sobre Franco Calderón y Javier Altamirano. Por el momento, no dirán adiós.

Universidad de Chile avanza en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil no solo sumará nuevas piezas en este período, sino que también puede sufrir más salidas para el segundo semestre.

Sin embargo, Fernando Gago descartó los rumores más fuertes del momento: negó que dos figuras estén cerca de partir para el desenlace de la temporada. ¿De quiénes se trata?

Según indicó el DT en conferencia de prensa, no hay propuestas sobre la mesa por Franco Calderón ni Javier Altamirano. Desde tierras ecuatorianas aseguran que Gustavo Álvarez los quiere para LDU de Quito.

“A todos los futbolistas que están hoy en el plantel yo los necesito. Y acá al club no ha llegado ninguna oferta, entonces son jugadores del plantel“, comenzó señalando el estratega.

“Van a trabajar y pelear por un puesto como todos, independientemente de si han jugado más o menos, pocos minutos. Necesito de todos y lo vamos a trabajar de esa manera”, agregó.

Franco Calderón y Javier Altamirano se mantienen en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Fernando Gago llama a la calma en Universidad de Chile

A su vez, consultado sobre la eventual incorporación de Tobías Reinhart, el entrenador del elenco universitario fue tajante: no se referirá a ningún deportista mientras no esté bajo sus órdenes.

“Yo no puedo hablar de un futbolista que no está en la institución. Veremos, la semana que viene te la respondo”, cerró sobre las especulaciones en Universidad de Chile.