El DT de Universidad de Chile fue consultado sobre el mediocampista argentino. No quiso confirmar o descartar la opción.

Universidad de Chile tiene diversos rumores en el mercado de fichajes, aunque uno se da por hecho: Tobías Reinhart se incorporará desde el AC Reggiana 1919 de Italia.

Ante tal panorama, Fernando Gago llamó a la cautela. En conferencia de prensa, el DT del elenco estudiantil fue consultado sobre el volante de 26 años y mantuvo la mesura.

Es que la última experiencia fue lapidaria: Valentín Gauthier también se indicaba como listo y no superó los exámenes médicos. Por ello, el estratega no quiso confirmar ni descartar al formado en Temperley.

“Yo soy consciente y voy a responder igual como respondí la semana pasada, por una cuestión de que también hay que entender de que hay situaciones”, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el entrenador de Universidad de Chile agregó: “Yo no puedo hablar de un futbolista que no está en la institución. Veremos, la semana que viene te la respondo”.

Tobías Reinhart está en la órbita de Universidad de Chile. (Foto: AC Reggiana 1919)

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Fernando Gago mantiene la mesura en Universidad de Chile

Finalmente, sobre la polémica dirigencial, el director técnico advirtió que no se pueden pasar por encima los hechos. Sin embago, tiene confianza en que ello no truncará la conformación del plantel.

“Yo hablo con el director deportivo, no hablo con el directorio. A partir de eso, se trabaja en los refuerzos. Con Manuel (Mayo) tengo una comunicación y él es el que toma la decisión de las contrataciones“, cerró.