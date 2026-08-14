Fernando Gago fue clave: se conoce la razón por la que se cayó la llegada de Facundo Sanguinetti a la U

Se dio a conocer la razón por la que se cayó el fichaje de Facundo Sanguinetti en la U. de Chile.

Universidad de Chile hizo noticia en las últimas horas y todo esto en el cierre del mercado, en el que los ‘Azules’ tenían todo listo para sumar a un cuarto fichaje para la segunda parte de la temporada, pero tras una inesperada decisión, en la U declinaron de esta opción.

Se trata del portero argentino Facundo Sanguinetti, quien aparecía como la gran opción para poder llegar a reforzar el arco azul, pero que finalmente, no se terminó concretando.

En las últimas horas, el periodista Cristian Caamaño dio a conocer en el programa ‘Balong Noche‘ la razón por la que se cayó el fichaje del portero argentino a la Universidad de Chile, en la que el estratega Fernando Gago fue clave.

“La U se había gastado todo el presupuesto con Reinhart y Lichnovsky, no le quedaba mucho dinero para negociar para sueldos y el tema es que cuando le hicieron la consulta a Gago y él dijo ‘estoy muy conforme con Castellón'”, parte indicando Caamaño.

Sanguinetti no llega a la U | Foto: Instagram

Finalmente, Caamaño remarcó en que la palaba de Gago fue clave en esta decisión, en la que terminó declinando por el fichaje del portero argentino y seguir con Castellón.

Publicidad

“La verdad que si vamos a traer un arquero para gastar un cupo y no juegue de inmediato y esto termine siendo un problema para nosotros, no lo traigamos y eso, tomó esa decisión entre las 15-16 horas”, concluyó.

En Síntesis