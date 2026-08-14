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Universidad de Chile

Fernando Gago fue clave: se conoce la razón por la que se cayó la llegada de Facundo Sanguinetti a la U

Se dio a conocer la razón por la que se cayó el fichaje de Facundo Sanguinetti en la U. de Chile.

La razón por la que se cayó el fichaje de Facundo Sanguinetti en la U
© InstagramLa razón por la que se cayó el fichaje de Facundo Sanguinetti en la U

Universidad de Chile hizo noticia en las últimas horas y todo esto en el cierre del mercado, en el que los ‘Azules’ tenían todo listo para sumar a un cuarto fichaje para la segunda parte de la temporada, pero tras una inesperada decisión, en la U declinaron de esta opción.

Se trata del portero argentino Facundo Sanguinetti, quien aparecía como la gran opción para poder llegar a reforzar el arco azul, pero que finalmente, no se terminó concretando.

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En las últimas horas, el periodista Cristian Caamaño dio a conocer en el programa ‘Balong Noche‘ la razón por la que se cayó el fichaje del portero argentino a la Universidad de Chile, en la que el estratega Fernando Gago fue clave.

“La U se había gastado todo el presupuesto con Reinhart y Lichnovsky, no le quedaba mucho dinero para negociar para sueldos y el tema es que cuando le hicieron la consulta a Gago y él dijo ‘estoy muy conforme con Castellón'”, parte indicando Caamaño.

Sanguinetti no llega a la U | Foto: Instagram

Sanguinetti no llega a la U | Foto: Instagram

Finalmente, Caamaño remarcó en que la palaba de Gago fue clave en esta decisión, en la que terminó declinando por el fichaje del portero argentino y seguir con Castellón.

La verdad que si vamos a traer un arquero para gastar un cupo y no juegue de inmediato y esto termine siendo un problema para nosotros, no lo traigamos y eso, tomó esa decisión entre las 15-16 horas”, concluyó.

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En Síntesis

  • Universidad de Chile rechazó el fichaje del portero argentino Facundo Sanguinetti.
  • El DT Fernando Gago decidió respaldar al arquero titular Castellón.
  • El club agotó presupuesto con las compras de Reinhart y Lichnovsky.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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