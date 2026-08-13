VIDEO | Así ataja Facundo Sanguinetti, el arquero que está a un paso de ser nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Así ataja el portero argentino Facundo Sanguinetti, el arquero que busca la U para reforzarse en este segundo semestre.

Universidad de Chile tiene todo el foco puesto en lo que será la segunda parte de la temporada, en donde los ‘Azules’ tienen sus desafíos claros, que son llegar lo más alto en la Liga de Primera y buscar quedarse con el título en la Copa Chile.

Por esto, para el elenco de Fernando Gago es crucial aprovechar lo que es el mercado de pases, en donde el ‘Romántico Viajero’ ha podido lograr los fichajes de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart y tendría encaminada la llegada de Igor Lichnovsky.

Dentro de las últimas horas, una importante noticia se dio a conocer en el mundo azul, en la que la Universidad de Chile se encaminaría a sumar un cuarto refuerzo en este mercado.

Se trata del portero argentino, Facundo Sanguinetti, el golero que hoy milita en Banfield y que desde la Universidad de Chile estarían tras sus pasos antes de cerrar el mercado.

El portero de 25 años ha desempeñado toda su carrera en Banfield, en la que gracias a sus buenos rendimientos, le ha permitido formar parte de listas de selecciones menores en Argentina.

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A continuación, en Bolavip Chile te dejamos un video de las mejores atajadas del guardameta argentino, que hoy es el gran candidato para llegar a la Universidad de Chile.

Así ataja Facundo Sanguinetti