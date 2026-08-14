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Octavio Rivero ilusiona a Universidad de Chile: ya hay fecha para su esperado regreso

El delantero uruguayo, Octavio Rivero ya tiene fecha para su retorno en la Universidad de Chile.

En la Universidad de Chile celebran la pronta vuelta de Octavio Rivero
© InstagramEn la Universidad de Chile celebran la pronta vuelta de Octavio Rivero

Universidad de Chile se sigue alistando para lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Limache en un duelo clave para los dirigidos por Fernando Gago.

Dentro de estos últimos días, en el mundo azul se ha dejado ver una importante situación sobre un jugador del ‘Romántico Viajero’ y se trata del atacante uruguayo, Octavio Rivero.

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El atacante uruguayo se sometió en el mes de abril a una cirugía en su rodilla izquierda tras una compleja sinovitis, la que lo aproblemó en su inicio de temporada en la U .

Tras varios meses de recuperación, el delantero de la Universidad de Chile ya ha comenzado a reintegrarse a los entrenamientos junto a sus compañeros, en la que se ha dejado ver en aquello en las redes del club.

Rivero podría volver pronto en la U | Foto: Photosport

Rivero podría volver pronto en la U | Foto: Photosport

En la interna del club, siguen al pie de la letra lo que es el proceso de recuperación, en la que el jugador ya tendría una fecha estimada para su retorno a las canchas.

La fecha para la vuelta de Rivero

Según ha podido conocer Bolavip Chile, el delantero podría estar OK para ser considerado desde el Superclásico ante Colo Colo, decisión que está en las manos de Fernando Gago.

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En la Universidad de Chile verán como va evolucionando Octavio Rivero en los entrenamientos junto a sus compañeros, en la que ya ven de cerca su retorno y apuestan a que este mes tendrá su vuelta a las canchas.

Dentro del ‘Romántico Viajero’ quieren ver con calma lo que es la vuelta de Rivero a las canchas, en la que saben que puede ser un importante elemento en el ataque azul para este segundo semestre.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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