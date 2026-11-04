Fernando Gago lanza potente frase en la U por su expulsión ante la UC: “No tengo nada…”

El entrenador de Universidad de Chile lanzó una fuerte respuesta cuando fue consultado por la expulsión en el Clásico Universitario.

Fernando Gago rompió el silencio sobre su expulsión en el Clásico Universitario, aunque lo hizo con una respuesta breve y sin entrar en mayores detalles. El entrenador de Universidad de Chile fue consultado por el informe arbitral de Diego Flores y la fecha de castigo que recibió tras el encuentro ante Universidad Católica.

Luego de la derrota por 1-0 de los azules en el Claro Arena, el técnico argentino se acercó al árbitro para reclamar por sus decisiones. Sin embargo, Flores no dudó en mostrarle tarjeta roja y posteriormente detalló su comportamiento en el informe del partido.

“Se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional… Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja. Posterior a eso, reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona”, consignó el juez.

Fernando Gago fue sancionado con una fecha tras su expulsión ante la UC (Photosport).

La respuesta de Fernando Gago tras el informe de Diego Flores

Este miércoles, en conferencia de prensa, el entrenador azul fue consultado por lo ocurrido y por la sanción que deberá cumplir. Gago evitó profundizar en el episodio y dejó una tajante respuesta ante los medios.

“Es la primera vez que me expulsan siendo entrenador. Y no tengo nada que hablar, lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha, ya está. Nunca he hablado de ningún árbitro ni nunca voy a hablar de lo que pasa adentro. Ya está”, respondió el DT.