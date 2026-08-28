Fernando Gago niega cruce con Charles Aránguiz en U. de Chile: “Cámbiame la pregunta”

El DT de Universidad de Chile descartó haber discutido con el mediocampista durante el Superclásico contra Colo Colo.

Universidad de Chile no quiere conflictos y así lo demostró Fernando Gago. En conferencia de prensa, el DT argentino le puso punto final a un rumor que se instaló durante esta semana.

¿Cuál? Que él tuvo un cruce con Charles Aránguiz durante el Superclásico. El entrenador lo negó tajantemente frente a los medios y perdió la paciencia: no quiere controversias.

Frente a la consulta de lo sucedido contra el archirrival, fue rotundo. Incluso, invitó al periodista que presentó la duda a modificar su interrogante. El cuerpo técnico busca la tranquilidad.

“Me enteré recién. No hay ningún problema, cámbiame la pregunta, porque no hay ningún problema, absolutamente nada de lo que se dijo“, comenzó señalando.

“No hay ningún problema, no busquemos problemas donde no los hay. Por eso te digo, aprovecha la pregunta y pregunta otra cosa, porque no hay ningún problema“, agregó.

Fernando Gago descarta cruce con Charles Aránguiz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago niega roces en Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador le reiteró su inquietud, pero en ese instante, el director técnico cambió el tono: evidenció su agotamiento. No quiere que el camarín se quebraje por voces externas.

“Está todo perfecto. ¿Otra vez vamos a volver a hablar de lo mismo? Ya está“, concluyó el DT.