Manuel de Tezanos sorprende con esta confesión en la U. de Chile: “Ver jugar a la U es…”

El periodista nacional, Manuel de Tezanos sorprendió con esta confesión en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile retomó toda su confianza en lo que fue su reciente compromiso dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se hicieron respetar en el Estadio Nacional por 4-2 ante Coquimbo Unido y sumaron tres puntos claves dentro del torneo.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong’ en el que desmenuzó lo que fue el rendimiento del equipo de Fernando Gago, a quien lo llenó de elogios por lo que muestra en cancha.

“La base de juego está, ver jugar a la Universidad de Chile es notable, es un equipo que tiene precisión con la pelota, tiene una velocidad de pase extraordinario y tiene un plan de juego muy llamativo”, parte señalando de Tezanos.

Agregando a esto, el comunicador indica que para él es muy entretenido poder ver a la Universidad de Chile, ya que es un equipo demasiado agresivo, pero que su gran problema ha estado la poca eficacia en el arco rival.

De Tezanos elogia a la U de Gago | FOTO: Photosport

“Es entretenido ver jugar a la U, juega bien y muy bien, pero el problema es que le cuesta hacer goles, que es algo fundamental. El fútbol es muy duro, si no aprovechas tu superioridad y no castigas con goles, es complejo”, declaró.

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Concluyendo, de Tezanos espera que la Universidad de Chile pueda mejorar en su nivel de concreción en ataque, en la que confía en que Octavio Rivero tras su recuperación, puede ser un hombre que puede ayudar en aquello.

“Te costó mucho hacer el primer gol y luego a la primera que tienen ellos, hacen el gol, obviamente que al jugador le pega y eso es algo que con un buen Rivero pueda solucionar la U“, cerró.