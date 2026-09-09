Ronnie Fernández rompe el silencio por su pelea con Cristóbal Campos: “Creo que él…”

El atacante recordó su conflicto con el portero en Universidad de Chile. No quiso entrar en mayores detalles, pero dejó una emotiva reflexión.

Universidad de Chile tuvo una riña que generó conmoción en 2022. Tras un entrenamiento, Ronnie Fernández discutió con Cristóbal Campos y ello habría llegado, incluso, a la confrontación física.

A cuatro años de dicho incidente, el delantero de 35 años (actualmente en Palestino) habló con el podcast Jugada Nacional y dejó una potente reflexión sobre aquel entrevero.

Si bien se negó a entregar pormenores de lo acontecido, llamó a comprender cómo afectó ello en ambos. Es que tiempo después, en septiembre de 2024, el joven portero atentó contra su vida.

“Es un tema bastante delicado, porque se expone una situación y hoy Cristóbal ha vivido algo traumático. Creo que él ha aprendido mucho de distintas cosas, como todos lo hacemos de las situaciones que nos toca vivir“, expresó.

“Por eso pienso que son temas que hay que dejar hasta ahí. Hubo daños colaterales que fueron muy negativos para él en ese momento de su carrera. Yo también recibí mucho hate por esa situación”, agregó.

Ronnie Fernández revivió su conflicto con Cristóbal Campos. (Imagen: Photosport)

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Ronnie Fernández y su reflexión sobre Cristóbal Campos

Sobre la misma línea, el atacante fue consultado sobre si la versión que se presentó a la prensa fue la correcta. Sin responder directamente, lanzó un importante mensaje.

“Las verdades las conocemos quienes estuvimos en las reuniones y en las conversaciones que correspondían“, comentó.

“Me quedo con la tranquilidad de que los problemas que me ha tocado tener dentro de un camarín siempre los he resuelto con quienes estuvieron involucrados, a puerta cerrada y mirándonos a la cara”, cerró.