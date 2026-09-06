Fernando Gago se ilusiona con esta figura de U. de Chile: “Nos puede rendir mucho”

El DT argentino valoró a Tobías Reinhart y destacó cómo le puede ayudar en su equipo debido a su polifuncionalidad.

Universidad de Chile volvió al triunfo y se impuso 4-2 sobre Coquimbo Unido en la fecha 22 de la Liga de Primera. El conjunto azul sufrió, pero alcanzó tres puntos vitales en su lucha para ingresar a certámenes internacionales.

Y ello, en medida, es gracias a una figura que fue alababa por Fernando Gago en conferencia de prensa. ¿De quién se trata? Desde su arribo, ha destacado por cumplir diversos roles en el mediocampo.

Ese es el caso de Tobías Reinhart, que disputó la totalidad del encuentro contra el elenco aurinegro. Su desempeño fue valorado por el DT argentino, que ya lo comienza a posicionar como una pieza clave.

“Tobías tiene la característica de jugar tanto de contención o de interno. Tiene las dos posibilidades y hasta ha jugado, cuando era más joven, casi de delantero“, indicó el entrenador.

“Tiene las condiciones para poder jugar en cualquiera de las dos posiciones donde creo y considero que nos puede rendir mucho. Tiene buena ejecución, buen pase, muy buen ritmo y volumen durante todo el partido”, agregó.

Tobías Reinhart fue valorado por Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago se ilusiona con figura de Universidad de Chile

Finalmente, el estratega reveló su confianza en Tobías Reinhart. A pesar de que ya sobresalido, puede entregarle mayores frutos al cuerpo técnico de aquí en más: solo tiene 26 años.

“Creo que a medida que vayan pasando los partidos se va a sentir más cómodo y va a ir encontrando su nivel“, concluyó.