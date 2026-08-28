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Fernando Gago pierde a importante jugador en Universidad de Chile ante la U. de Concepción

Universidad de Chile pierde a un importante jugador para su duelo ante la Universidad de Concepción.

Fernando Gago pierde a un jugador clave para enfrentar a Universidad de Concepción
© PhotosportFernando Gago pierde a un jugador clave para enfrentar a Universidad de Concepción

Universidad de Chile tiene este fin de semana un importante desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ viajarán al sur del país para enfrentarse a Universidad de Concepción.

Este duelo es crucial para el equipo ‘Laico’, quien buscará dejar atrás lo que fue su derrota en la pasada fecha del torneo, en donde la U cayó por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno.

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Por esto para la Universidad de Chile es vital este duelo ante el ‘Campanil’, en el que desea sumar los tres puntos para mantenerse firme en su lucha por el Chile 2, el que parece ser hoy su principal objetivo en el torneo.

En las últimas horas, el DT azul recibió un baldazo de agua fría, en la que pierde a uno de sus refuerzos, quien no podrá ser opción para el duelo ante Universidad de Concepción.

Lichnovsky será baja en la U

Lichnovsky será baja en la U | Foto: Photosport

Lichnovsky será baja en la U | Foto: Photosport

El defensor nacional, Igor Lichnovsky no será considerado por Fernando Gago para el duelo de la Universidad de Chile ante Universidad de Concepción por problemas físicos.

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Esta información la dio a conocer el medio ‘Emisora Bullanguera’, en la que indicaron que el zaguero de 32 años no entrenó a la par de sus compañeros durante esta semana.

Por esta situación, Lichnovsky no viajará a Concepción junto a sus compañeros y será una de las bajas de la Universidad de Chile para su duelo de este fin de semana en la Liga de Primera.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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