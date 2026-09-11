Igor Lichnovsky retornó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y podrá estar en el duelo de este 13 de septiembre.

Universidad de Chile se alista para viajar al norte del país y visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil debe ganar para seguir con vida en sus aspiraciones internacionales.

Y para ello, Fernando Gago recupera a una figura clave. El DT argentino celebra el regreso a las prácticas de uno de sus últimos refuerzos, el que no ha podido gozar en su totalidad.

¿De quién se trata? Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Igor Lichnovsky. El defensor central se mantuvo al margen en los últimos encuentros (U. de Concepción y Coquimbo Unido), pero ya está de vuelta.

“Había estado fuera desde el Superclásico ante Colo Colo y entrenó el miércoles media práctica. Durante esta jornada (jueves), el defensor completó los trabajos junto a sus compañeros“, lanzó.

Sobre la misma línea, el medio partidario agregó: “En ese sentido, ahora dependerá del técnico Fernando Gago saber si dispone del defensor para el duelo ante La Serena en La Portada“.

Igor Lichnovsky está listo para volver en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile respira con tranquilidad

A su vez, la publicación actualizó la situación de Fabián Hormazábal. Pese a que estuvo en la victoria contra Coquimbo Unido, ingresó en el segundo tiempo debido a las dudas sobre su estado físico.

“Entrena con normalidad, tras entrenar diferenciado las últimas tres prácticas ante de Coquimbo Unido“, cerró el reporte sobre Universidad de Chile.