Universidad de Chile prepara un gran regaloneo para Eduardo Vargas y Charles Aránguiz: “La idea es…”

En la Universidad de Chile hay mucha preocupación por lo que es el futuro de dos de sus figuras para el 2027 y se trata de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, en donde la dirigencia del ‘Romántico Viajero’ hará todo para sellar la permanencia de ambos referentes azules.

Dentro de las últimas horas, el periodista Cristián Caamaño dio a conocer en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura la decisión que tomará la U con sus dos figuras, en la que partió comentando la situación por Eduardo Vargas, a quien buscan renovar por dos temporadas más.

“Son por dos años más (su renovación), pero es para mejorar sus condiciones, no para poner traba como fue en un momento, es para que se sienta feliz y contento, lo tiene merecido”, partió señalando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador dio estos últimos detalles por la situación de ‘Turboman’: “Cuando es el tema de la renovación automática, ya queda pactado el sueldo de antemano, pero como ha sido bueno su rendimiento, estiman en la U que no se puede quedar con eso solamente y tiene que existir una mejora”.

En la U toman una decisión por Aránguiz y Vargas | Foto: Photosport

La U y su propuesta a Aránguiz

Concluyendo, Caamaño dio detalles de lo que son las negociaciones de la Universidad de Chile con Charles Aránguiz, en la que buscan cerrar un nuevo acuerdo con el ‘Príncipe’, el que deje muy en claro que será de su futuro en la U y a quien también buscan renovar por dos temporadas más.

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“La idea es que él siga hasta cuando él quiera, pero que no haya esta permanente negociación, que todos los años se sienten a conversar, no tendrían que sentarse a conversar a fin de año, pero quieren que él esté tranquilo”.

“Él se va a retirar cuando lo estime y no va a haber un plazo que lo determine el contrato, eso lo decidirá el jugador, tal como Marcelo Díaz, quieren estirarlo hasta el 2028, porque creen que podría llegar hasta esa edad en la U”, cerró.