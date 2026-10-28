Fernando Gago recibe una gran noticia en la U antes del Clásico Universitario: recupera a este jugador

El DT de la Universidad de Chile, Fernando Gago recibe esta tremenda noticia previo al duelo ante la UC.

Universidad de Chile da vuelta la página de lo que fue su tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera ante Everton de Viña del Mar, a quien venció por 4-1 y pone su foco en su próximo desafío dentro del torneo.

Ahora, el conjunto ‘Laico’ se prepara para lo que será su duelo ante la Universidad Católica, el que nos entregará una nueva edición del Clásico Universitario, el que se torna clave en lo que es la lucha entre ambos equipos por el Chile 2.

Para este partido especial, el entrenador Fernando Gago recibió una tremenda noticia en las últimas horas, en la que recuperaría a un importante jugador, que podría ser opción para el clásico.

Se trata del volante Javier Altamirano, quien habría dejado atrás sus problemas físicos y entrenaría con normalidad durante estos días, siendo una nueva opción para el equipo pensando en este compromiso.

Altamirano vuelve a ser opción en la U | Foto: Photosport

Así lo informó el medio ‘Emisora Bullanguera’, quienes detallaron que el ‘Javi’ ya está al 100% de sus condiciones y se jugará su gran chance esta semana en los entrenamientos para poder entrar en la convocatoria.

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De esta forma, Fernando Gago tendría a su equipo completo para lo que será este duelo importante ante la Universidad Católica, en donde el DT trabajará con todo para sumar un triunfo en este clásico.

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