Johnny Herrera se deshace en elogios por Agustín Arce en la U: lo compara con figura de la Premier League

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera se deshizo en elogios por Agustín Arce y lo comparó con una figura Mundial.

Universidad de Chile vive un momento de pura felicidad dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ han logrado hilar una racha de triunfos en el torneo, lo que los tiene más que firmes en su lucha por el Chile 2.

Después del triunfo azul ante Everton, el ex portero e ídolo, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que comentó lo que fue la actuación del volante Agustín Arce, a quien lo destacó por su rendimiento y lo comparó con una figura de la Premier League: Bruno Fernandes.

“Para mí Arce juega muy similar a Bruno Fernandes. Son jugadores que no son excesivamente rápidos, tampoco son excesivamente dribleadores, son extraordinarios y buenos para la pelota”, declaró Herrera.

Finalizando, Herrera resaltó en las grandes características que posee Agustín Arce y que lo hacen compararlo con el jugador del Manchester United, en donde apunta a que su buena pegada y su rápida solución en las jugadas, lo hacen ser un elemento clave en el mediocampo.

Herrera y su elogio a Arce en la U | Foto: Photosport

“Pero tan solo con la pegada, con pensar un poquito antes y el golpe al balón que tienen solucionan mil problemas de una. Es muy raro que le dé más de tres golpes a la pelota. Tiene varios goles de zurda, de hecho, que no es su pierna más hábil”, cerró.

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Ahora, Agustín Arce buscará mantener lo que ha sido su gran nivel en esta temporada con la Universidad de Chile, en la que se ha consolidado como un elemento clave dentro del equipo de Fernando Gago.

En Síntesis

Agustín Arce fue elogiado por su desempeño en Universidad de Chile tras vencer a Everton.

fue elogiado por su desempeño en tras vencer a Everton. Johnny Herrera comparó el juego de Agustín Arce con el de Bruno Fernandes .

comparó el juego de con el de . Fernando Gago consolidó al volante Agustín Arce como titular clave en el mediocampo azul.