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LA U PIENSA EN LOS 100 AÑOS

¡No solo Eduardo Vargas! U. de Chile va por esta renovación: “Hasta fines de 2028”

Luego de alcanzar la continuidad del goleador de 36 años, la dirigencia estudiantil se enfoca en el caso Charles Aránguiz.

Universidad de Chile va por esta renovación tras conseguir la de Eduardo Vargas.
© PhotosportUniversidad de Chile va por esta renovación tras conseguir la de Eduardo Vargas.

Universidad de Chile no quiere perder el tiempo en la planificación de sus 100 años. Por ello, el conjunto azul amarró la permanencia de Eduardo Vargas y ahora va por la renovación de otra figura.

¿De quién se trata? La cúpula universitaria anhela concretar la continuidad de uno de los mayores emblemas del plantel. Su nombre es Charles Aránguiz: concluye su contrato al término de 2026.

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Es por esto que, según informa El Deportivo de La Tercera, la dirigencia de la institución estudiantil tiene un plan para que el oriundo de Puente Alto se mantenga vinculado por dos temporadas más.

En la U también quieren extender la estadía de Charles Aránguiz hasta fines de 2028 (…) La renovación de (Eduardo) Vargas ratifica la estructura de referentes que tendrá la U en su centenario”, indicó la fuente.

“Marcelo Díaz, actual capitán del equipo, se retirará del fútbol a fin de año. Con ese escenario, Azul Azul pretende que Eduardo Vargas y Charles Aránguiz asuman el protagonismo“, agregó.

Universidad de Chiel va por la continuidad de Charles Aránguiz. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile va por la continuidad de Charles Aránguiz. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile busca la renovación de Charles Aránguiz

Durante esta campaña, el mediocampista de 37 años ha disputado una totalidad de 24 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar un gol y aportar con una asistencia.

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En caso de renovar su contrato, alcanzará su tercera temporada desde su regreso al club en agosto de 2024. Desde aquel retorno, ya se coronó campeón de Copa Chile y llegó a semifinales de Copa Sudamericana.

Martín Aliaga
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