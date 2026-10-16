Fernando Gago celebra en Universidad de Chile: recibe una gran noticia para la recta final del año

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago recibe esta gran doble noticia en su equipo.

Universidad de Chile ya se prepara con todo para lo que será esta recta final de la temporada y en esta jornada volverá a los entrenamientos después de sus días de descanso tras lo que fue la goleada por 6-0 a Ñublense de Chillán en la Liga de Primera.

El conjunto que comanda Fernando Gago tiene en mente dos objetivos en este cierre de temporada con los ‘Azules’, en la que estos son poder luchar por la Copa Chile y lograr el cupo al Chile 2 en la Liga de Primera.

Para lo que son estos dos importantes objetivos, el estratega del ‘Romántico Viajero’ recibió una tremenda doble noticia en el Centro Deportivo Azul, el que lo ilusiona para esta parta final del año.

Rivero y Barrera disponibles para la recta final

Rivero estaría al 100% | Foto: Photosport

En la Universidad de Chile festejan la noticia de que Octavio Rivero y Lucas Barrera podrán decir presente en la recta final de la temporada para los ‘Azules’, siendo dos grandes opciones para el DT azul.

Ambos jugadores dejaron atrás lo que serían sus distintos problemas físicos y podrán comenzar a jugarse su opción para decir presente dentro de las convocatorias que se avecinan en la U.

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La proyección para ambos jugadores estaría en poder volver a las nóminas para el duelo ante Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera para el 26 de octubre.

Aunque no se descarta que alguno de los dos jugadores pueda adelantarse a este proceso y pueda ser convocado para el duelo de vuelta ante Deportes Antofagasta por Copa Chile el miércoles 21 de octubre.

De esta forma, Fernando Gago goza de esta buena noticia en la Universidad de Chile, en la que podrá contar de su plantel completo para lo que será esta etapa decisiva.