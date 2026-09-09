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Caté Ibarra pide recuperar a esta figura en Universidad de Chile: “Se ha perdido bastante”

El recordado lateral derecho lamentó la desaparición de Javier Altamirano desde la formación titular. Su protagonismo va a la baja.

Caté Ibarra quiere recobrar la mejor versión de este futbolista de Universidad de Chile.
© InstagramCaté Ibarra quiere recobrar la mejor versión de este futbolista de Universidad de Chile.

Universidad de Chile está en la recta final de esta temporada y por ello Manuel “Caté” Ibarra llama a recuperar a una relegada figura. ¿De quién se trata? No ha podido convencer al cuerpo técnico.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado lateral derecho se refirió a Javier Altamirano. A pesar de ser pieza indiscutida en 2025, durante esta campaña ha perdido protagonismo.

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¿En qué posición lo quiere utilizar? Para él, puede ser un reemplazo para Lucas Assadi, aunque acomodándolo en el once inicial. Su participación va a la baja en el conjunto estudiantil.

Creo que ahí podríamos recuperar un poquito lo que es Javier Altamirano, que ha desaparecido un poco“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Yo creo que el funcionamiento parte de otra manera, pero para mí uno de los que se podría recuperar, ojalá fuera Javier Altamirano, que se ha perdido bastante en esta temporada“.

Caté Ibarra pide recuperar a Javier Altamirano en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Caté Ibarra pide recuperar a Javier Altamirano en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Javier Altamirano pierde protagonismo en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 26 enfrentamientos. En dichos compromisos, el zurdo logró anotar tres goles y aportar con una asistencia.

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Un punto a consignar: Javier Altamirano tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. ¿Saldrá de Universidad de Chile en el siguiente mercado de fichajes? Ello está por verse.

Martín Aliaga
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