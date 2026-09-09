Agustín Arce revela cuál es su verdadera posición en el esquema de la U: “Siempre voy a ser…”

El mediocampista se refirió a las dudas que despertaron sobre su rol en el esquema de Fernando Gago en la U: ¿Extremo o interno?

La salida de Lucas Assadi al AIK de Suecia obligó a Universidad de Chile a modificar su estructura y encontrar alternativas para ocupar el espacio que dejó el talentoso canterano. En ese escenario, uno de los jugadores que ganó protagonismo fue Agustín Arce, quien comenzó a desplazarse hacia el sector izquierdo y cuya posición generó dudas, especialmente después del Superclásico ante Colo Colo.

La situación incluso llevó a Fernando Gago a explicar en distintas oportunidades cuál es la función que le asigna a Arce dentro de su esquema. El técnico argentino ha insistido en que su ubicación no necesariamente corresponde a la de un extremo, sino que cumple otra función dentro del mediocampo.

Agustín Arce en la U: “Mi juego siempre va a ser…”

En la conferencia previa al duelo de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, Arce explicó que su posición sigue siendo la de volante interno. “Lo primero que me pide es que juegue de interno, como lo hacía por el otro lado. Se nota un poco más que voy a la orilla, porque tengo que hacer el trabajo de ir a marcar al defensa de ese lado”, explicó.

El jugador reconoció que ese movimiento hacia la banda puede generar confusión respecto de su verdadera posición. En ese sentido, Arce fue enfático: “siempre mi juego va a ser y es de interno o a veces puedo pasar por fuera o interno, pero siempre mi juego es por interno”, señaló el mediocampista.

Finalmente, también se refirió a su definición como mediocampista: “Tengo esa característica de buscar harto ese pase filtrado hacia adelante, no me gusta jugar mucho hacia atrás o hacia los lados y siempre debemos mejorar lo que hacemos bien y hacemos mal, así que siempre va a ser una forma de mejora para ayudar al equipo y ganar los partidos”, cerró.

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Revisa aquí las declaraciones de Agustín Arce en la U