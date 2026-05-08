Francisco Eguiluz enciende la polémica con potente comentario sobre jugador de la U: “Parece una alcancía”

El periodista de Todos Es Cancha aseguró apuntó a la condición física de un futbolista de la U como un problema para su rendimiento.

La situación de algunos jugadores en Universidad de Chile sigue siendo tema de análisis en medio de la temporada 2026, pues el director técnico Fernando Gago ha ido ajustando sus piezas desde su arribo al Centro Deportivo Azul, y varios futbolistas han tenido escasos minutos en el primer equipo.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien regresó a la U tras su paso a préstamo por Unión Española, pero no ha logrado consolidarse en la consideración del estratega trasandino.

De hecho, según ha trascendido en los últimos días, existiría molestia interna por el estado físico del zaguero zurdo, lo que ha incidido en su poca participación durante la actual etapa en el Romántico Viajero.

Tamayo podría volver a préstamo a los Hispanos en el segundo semestre | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Bianneider Tamayo no se salva de las críticas de Francisco Eguiluz

En medio de este panorama, el periodista Francisco Eguiluz, en el canal de YouTube “Todo Es Cancha”, lanzó una dura crítica al zaguero llanero, apuntando directamente a su condición física y rendimiento.

“Es verdad. Yo lo vi vestido de civil el otro día y parecía una alcancía”, comentó el comunicador, generando impacto inmediato con su comparación.

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“Es deportista profesional y hay que decirle las hue… como son. Tú no puedes jugar con guata, no puedes. Eres seleccionado venezolano. No puedes jugar con panza y parecer una alcancía”, sentenció Eguiluz.

En resumen…