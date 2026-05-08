“Están fuera”: Fernando Gago sufre en Universidad de Chile y no podrá contar con estos dos jugadores

El entrenador de Universidad de Chile no podrá contar con dos jugadores importantes para el duelo ante Unión La Calera.

Universidad de Chile vuelve a ver acción en el fútbol chileno este fin de semana, toda vez que el domingo 10 de mayo deberá desplazarse hasta la Región de Valparaíso para enfrentar a Unión La Calera por la Fecha 5 del Grupo D de la Copa de la Liga.

Lamentablemente para Fernando Gago, no podrá contar con un jugador que venía siendo titular y muy útil para el esquema del entrenador trasandino: Nicolás Ramírez, quien finalmente no podrá estar frente a los caleranos.

Nicolás Ramírez fuera ante Unión La Calera. | Foto: Photosport

La información la entregó Marcelo Díaz en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde incluso dijo quién será su remplazante: “Está fuera. Tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Vuelve Calderón para este partido”.

Ramírez no es el único, ya que el histórico Marcelo Díaz tampoco será convocado para el compromiso por la Copa de la Liga: “Marcelo Díaz tiene una inflamación en el hueco poplíteo, que es la parte posterior de la rodilla”, agregó.

Así las cosas, todo indica que vuelve Franco Calderón a la titularidad en Universidad de Chile para un partido donde los azules bien podrían dejar casi abrochada la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

El entrenador Fernando Gago no contará con Nicolás Ramírez por un desgarro en el isquiotibial.

Franco Calderón regresará a la titularidad para enfrentar a Unión La Calera este domingo.

El capitán Marcelo Díaz es baja por una inflamación en su rodilla izquierda.