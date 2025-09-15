Universidad de Chile se proclamó como el flamante campeón de la Supercopa del fútbol chileno ayer, donde barrió el piso con Colo Colo en el Estadio Santa Laura para alcanzar por segunda vez en su historia este trofeo.

Una de las grandes ausencias en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue Lucas di Yorio, quien quedó descartado por lesión y se tuvo que operar, pero afortunadamente para los azules no será un parón de larga duración.

Di Yorio volvería la próxima semana. | Foto: Photosport

Así lo reveló el periodista y reportero que cubre a los azules en el día a día, Marcelo Díaz. El comunicador habló en Todo es Cancha y dio con fecha exacta el día en que la U espera poder contar nuevamente con el espigado delantero: “Lo operaron ayer, la idea de la gente de la U es que vuelva el 25 para poder jugar”, dijo.

“Ayer estaba en el estadio, se veía bien, caminando normal”, complementó en su información y confirmando que no estará para la ida ante Alianza Lima este jueves en tierras peruanas, pero sí se espera que pueda decir presente en Coquimbo para la revancha.

De esta manera, Gustavo Álvarez sigue recibiendo buenas noticias en Universidad de Chile y sabe que no tendrá que esperar mucho más para contar con un delantero que bien podría ser determinante para los azules en la recta final de la temporada.

La U juega los cuartos de Copa Sudamericana

La U viajará a Perú para enfrentar a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre por la Copa Sudamericana, mientras que la revancha está pactada para el 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.