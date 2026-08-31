Diego Flores reportó el lanzamiento de pirotecnia por parte de los fanáticos de Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción.

Universidad de Chile no solo sufre por lo que pasó en el terreno de juego contra Universidad de Concepción. El cuadro azul cayó 2-1 por la Liga de Primera y, a su vez, arriesga una sanción tras tal encuentro.

¿La razón? El informe arbitral de Diego Flores. Luego del pitazo final, el juez principal no dudó en reportar la pausa de 5 minutos que tuvo el partido debido al lanzamiento de pirotecnia.

El réferi no titubeó en consignar con lujo de detalle el actuar de la fanaticada de Universidad de Chile, apostada en el arco sur del Estadio Ester Roa Rebolledo. También acusó falencias en el ingreso de las escuadras.

“Al momento de la salida protocolar de los equipos, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur percutan un número indeterminado de bombas de ruido y pirotecnia“, indica el documento.

“Al min. 81 simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio“, agrega.

Universidad de Chile está bajo la lupa. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile cruza los dedos

Debido a esta situación, habrá que esperar por la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Dicha entidad tendrá que analizar una posible citación al conjunto involucrado en la denuncia.

En tanto, Universidad de Chile se enfoca en su siguiente enfrentamiento por la Liga de Primera: será contra Coquimbo Unido. Se jugará el sábado 5 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.