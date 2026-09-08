La renovación de peso que se viene en Universidad de Chile tras Lucas Barrera: “A conversar”

Tras la renovación de Lucas Barrera, ahora en Azul Azul buscarán la extensión de contrato de una de sus máximas figuras.

Mientras Universidad de Chile continúa en la pelea por quedarse con el Chile 2, en Azul Azul ya comienzan a mirar hacia la temporada 2027. En el año del centenario azul, el objetivo de la dirigencia es mantener la base del plantel que actualmente dirige Fernando Gago, y es por esa razón que las renovaciones en el CDA ya están en marcha.

El primer movimiento de la concesionaria fue asegurar la continuidad de Lucas Barrera. El mediocampista de 20 años firmó esta semana una extensión de contrato hasta 2030. El joven volante se transformó en una de las grandes sorpresas de la temporada y, al punto de convertirse en una pieza fija dentro del once titular de Fernando Gago.

La gran renovación que busca la U para el centenario

Ahora, Azul Azul tiene otro nombre sobre la mesa: Eduardo Vargas. El delantero ha sido una de las principales figuras de la U en el campeonato y su continuidad es prioridad, considerando que ‘Edu’ tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que la dirigencia ya comenzó a analizar las alternativas para extender su permanencia en el club.

Según dio a conocer Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports, el contrato de Vargas “tiene cláusulas de renovación automática que tienen que ver con minutaje de partidos, participación en compromisos. Me parece que Vargas va a cumplir con creces eso porque ha participado en muchos duelos. Tiene un minutaje importante dentro del campeonato”.

“Se sentarán a conversar para ver si hay una mejora en lo salarial o no, si será por un año y habrá una extensión de contrato que lo vincule por dos temporadas más. Lo que sí sé es que es una renovación automática la que va a dejar seguramente a Eduardo Vargas por un año más en La U”, explicó Marcelo Díaz.

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Así, mientras Universidad de Chile busca asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, la dirigencia ya trabaja pensando en un 2027 histórico y con la intención de mantener a uno de sus principales referentes.