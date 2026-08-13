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Tobías Reinhart se derrite por tres promesas de Universidad de Chile: “Mucha calidad”

Además de alabar a los referentes del plantel, el nuevo refuerzo de Universidad de Chile tuvo palabras para la cantera azul.

Tobías Reinhart se ilusiona con las promesas de Universidad de Chile.
© Club Universidad de ChileTobías Reinhart se ilusiona con las promesas de Universidad de Chile.

Universidad de Chile enriqueció su planilla en este mercado de fichajes y uno de los que nombres que se sumó es Tobías Reinhart. El mediocampista argentino ya realizó su estreno con el elenco estudiantil.

Y a una semana de su arribo al país, fue consultado sobre los jugadores que le llamaron la atención en el Centro Deportivo Azul. Además de elogiar a los referentes, le dedicó palabras a las promesas del equipo.

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En conversación con el podcast institucional Metamos Bulla, el volante de 26 años mencionó a los campeones de América y luego alabó a los canteranos, que ilusionan con llegar a lo más alto.

“Tienes los monstruos, que han tenido una carrera espectacular: el Edu (Vargas), Charles (Aránguiz), el Chelo (Díaz) y demás. Verlos entrenar y ver con el profesionalismo que lo hacen, a la edad que tienen, es admirable”, lanzó.

“Me encontré con un grupo muy capaz y técnicamente muy interesante. Para decirte nombres: Lucas Assadi tiene mucha calidad, Agustín (Arce) me sorprendió mucho y Lucas Barrera también. La mayoría muy bien”, agregó.

Tobías Reinhart elogió a tres canteranos de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

Tobías Reinhart elogió a tres canteranos de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

Tobías Reinhart ya debutó en Universidad de Chile

Finalmente, en el programa del canal de YouTube del conjunto universitario, el oriundo de Lomas de Zamora reveló su reacción a la primera interacción que tuvo con la hinchada. Le llenó el corazón.

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“Es una locura. Muy lindo, sensaciones muy positivas y, sinceramente, te dan ese plus de motivación. Uno tiene que sacar algo de adentro como para devolverle algo a tanto cariño que te da la gente”, comentó.

Martín Aliaga
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