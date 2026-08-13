Tobías Reinhart se derrite por tres promesas de Universidad de Chile: “Mucha calidad”

Además de alabar a los referentes del plantel, el nuevo refuerzo de Universidad de Chile tuvo palabras para la cantera azul.

Universidad de Chile enriqueció su planilla en este mercado de fichajes y uno de los que nombres que se sumó es Tobías Reinhart. El mediocampista argentino ya realizó su estreno con el elenco estudiantil.

Y a una semana de su arribo al país, fue consultado sobre los jugadores que le llamaron la atención en el Centro Deportivo Azul. Además de elogiar a los referentes, le dedicó palabras a las promesas del equipo.

En conversación con el podcast institucional Metamos Bulla, el volante de 26 años mencionó a los campeones de América y luego alabó a los canteranos, que ilusionan con llegar a lo más alto.

“Tienes los monstruos, que han tenido una carrera espectacular: el Edu (Vargas), Charles (Aránguiz), el Chelo (Díaz) y demás. Verlos entrenar y ver con el profesionalismo que lo hacen, a la edad que tienen, es admirable”, lanzó.

“Me encontré con un grupo muy capaz y técnicamente muy interesante. Para decirte nombres: Lucas Assadi tiene mucha calidad, Agustín (Arce) me sorprendió mucho y Lucas Barrera también. La mayoría muy bien”, agregó.

Tobías Reinhart elogió a tres canteranos de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Tobías Reinhart ya debutó en Universidad de Chile

Finalmente, en el programa del canal de YouTube del conjunto universitario, el oriundo de Lomas de Zamora reveló su reacción a la primera interacción que tuvo con la hinchada. Le llenó el corazón.

“Es una locura. Muy lindo, sensaciones muy positivas y, sinceramente, te dan ese plus de motivación. Uno tiene que sacar algo de adentro como para devolverle algo a tanto cariño que te da la gente”, comentó.